TOKİ Balıkesir kurası ne zaman? TOKİ Şubat kura takvimi ile Balıkesir kura çekimi tarihi hangi günde yapılacak?
Şubat ayına girilmesiyle birlikte yeni haftanın TOKİ kura takvimi araştırmaları hız kazandı. 500 bin projesi doğrultusunda TOKİ Balıkesir'de 7 bin 548 konut inşa edecek. Balıkesir kurası için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kabul ve red isim listesini nereden sorgulayacağını merak ediyor. Peki, TOKİ Balıkesir kurası ne zaman, hangi gün yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi ile kura çekimleri Şubat ayında tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Balıkesir’de 7 bin 548 konut hayata geçirilerek binlerce vatandaş ev sahibi olacak. TOKİ, Balıkesir Merkez başta olmak üzere Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Susurluk, Sındırgı gibi birçok ilçede konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvim ile 2-8 Şubat kura çekimleri belli oldu. Peki, TOKİ Balıkesir kurası ne zaman yapılacak, kabul edilenlerin isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar...
TOKİ BALIKESİR’DE 7 BİN 548 KONUT İNŞA EDİYOR
Yüzyılın Konut Projesi ile TOKİ, 81 ilde 500 bin konut hayata geçiriyor. Proje kapsamında TOKİ Balıkesir’de 7 bin 548 konut inşa edecek.
TOKİ BALIKESİR KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
TOKİ’nin Balıkesir’de hayata geçireceği 7 bin 548 konut için vatandaşlar başvurularını tamamladı. Başvurular doğrultusunda gerçekleşecek kura çekimi öncesinde kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi henüz yayınlanmadı.
TOKİ BALIKESİR KURASI NE ZAMAN?
Şubat ayına girilmesinin ardından bu haftanın TOKİ kura takvimi yayınlandı. Ancak TOKİ Balıkesir kurası tarihi henüz belli olmadı.
TOKİ 2-8 ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ
TOKİ 2-8 Şubat kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Takvim doğrultusunda
2 Şubat Pazartesi Elazığ'da,
3 Şubat Salı Kayseri ve Zonguldak'ta,
4 Şubat Çarşamba Kırşehir ve Düzce'de,
5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da,
6 Şubat Cuma Osmaniye'de,
7 Şubat Cumartesi Yalova ve Kırıkkale'de kura çekimi yapılacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişleri sonuçları,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanacak.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ BALIKESİR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ’nin Balıkesir’de inşa edeceği 7 bin 548 konut için ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
Balıkesir Merkez’de (Altıeylül, Karesi) 3 bin 267,
Gönen’de 750,
Ayvalık’ta 459,
Bandırma’da 416,
Bigadiç’te 400,
Dursunbey’de 300,
Erdek’te 300,
İvrindi’de 300,
Sındırgı’da 250,
Susurluk’ta 250,
Havran’da 220,
Manyas’ta 200,
Kepsut’ta 140,
Balya’da 116,
Edremit’te 100,
Savaştepe’de 80 konut hayata geçirilecek.