TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi ile kura çekimleri Şubat ayında tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Balıkesir’de 7 bin 548 konut hayata geçirilerek binlerce vatandaş ev sahibi olacak. TOKİ, Balıkesir Merkez başta olmak üzere Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Susurluk, Sındırgı gibi birçok ilçede konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvim ile 2-8 Şubat kura çekimleri belli oldu. Peki, TOKİ Balıkesir kurası ne zaman yapılacak, kabul edilenlerin isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar...