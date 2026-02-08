TOKİ 5 bin TL para iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?
500 bin konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il yapılmaya devam ediyor. Her hafta farklı illerde sonuçlanan kuraların ardından başvuru para iadesi gündeme geldi. TOKİ kurasının 5 bin TL olan başvuru ücreti, hak sahibi olamayan vatandaşlara iade edilecek. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınacak, nereye yatırılacak? İşte tüm detaylar haberimizde…
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” ile kuralar çekilerek hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Her hafta TOKİ kura takvimi ile belirlenen illerde kura çekimleri tamamlanıyor. Kura sonucunda başvuruları olumsuz sonuçlanan ve hak sahibi olamayan vatandaşlara, başvuru ücreti iadesi yapılacak. Bu kapsamda “TOKİ 5 bin TL para iadesi nasıl alınır, ne zaman iade edilecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ başvuru parası, kurada adı çıkmayan vatandaşlara geri ödeniyor. Sosyal konut projelerinde başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra iade süreci başlatılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
İade parasına dair TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.”
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade listelerini oluşturup ödemeleri gerçekleştiriyor.
TOKİ BAŞVURU İADE PARASI NEREYE YATIRILIR?
TOKİ iadesi, başvuru esnasında paranın yatırıldığı banka üzerinden iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir.