TOKİ Hakkari kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Hakkari konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Hakkari'de 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 1557 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Hakkari kura sonuçları için geri sayıma geçti. Bekleyiş sürerken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece TOKİ Hakkari kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2025 TOKİ Hakkari konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
Yüzyılın Konut Projesi’nde Adıyaman ile başlayan kura süreci, Hakkari ve Şırnak illeri ile devam edecek. ‘’TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt buldu. Geri sayım sürerken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sayfası üzerinden konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece Hakkari’nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde inşa edilecek 1557 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2025 TOKİ Hakkari konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…
TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk haftanın kura takvimi belli oldu. Hak sahipliğini belirleme kurası 29 Aralık’ta Adıyaman ile başladı.
TOKİ Hakkarı kura çekimi, 30 Aralık 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Hakkari Merkez Spor Salonu'nda yapılacak çekiliş, saat 11.00'de başlayacak.
HAKKARİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Hakkari’nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde toplam 1557 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 600
Merkez Durankaya 27
Çukurca 100
Derecik 80
Şemdinli 200
Yüksekova 450
Yüksekova Büyükçiftlik 50
Yüksekova Esendere 50
TOKİ HAKKARİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Hakkari’de konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, kuraya katılamayacak.
TOKİ HAKKARİ KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ HAKKARİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Hakkari’nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, Hakkari konut kurasına katılmaya hak kazandı.
TOKİ HAKKARİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ HAKKARİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKKANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Hakkari kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.