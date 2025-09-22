TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları 2025: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için beklenen gün geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' başladı. Kampanyaya göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da faydalanabilecek. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir, banka kredi faiz oranları kaç? İşte, 2025 TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları, konut kredisi veren bankalar ve faiz oranları...
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru süreci 22 Eylül itibarıyla başladı. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları, konut kredisi veren bankalar ve faiz oranları da belli oldu. Kampanyaya göre, TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar…
2025 TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenledi.
Kampanyaya göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
KAMPANYADA KISMİ ÖDEME İMKANI
Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül Pazartesi gününden itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.
Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER YARARLANABİLİR?
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.
Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.
Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.
BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANABİLECEK
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcılarının, bankaya giderken site yönetiminden alacakları 'borcu yoktur' belgesi ve ilgili belediyeden alacakları 'emlak beyan değerini gösterir' belgesini de yanında götürmesi gerekmektedir.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BANKALAR VE KREDİ KOŞULLARI
TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ziraat Bankası ve Halkbank’ta 120 aya kadar olan konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,70 olarak belirlenmiş durumda.
İşyeri alımları için ise Halkbank yüzde 3,25, Ziraat Bankası ise yüzde 4,99 faiz oranı uyguluyor.
Halkbank Kredi Koşulları
Konut Kredisi:
Vade: 1–120 ay
Faiz Oranı: %2,70
İşyeri Kredisi:
Vade: 1–120 ay
Faiz Oranı: %3,25
Tahsis Ücreti: Binde 5
Ziraat Bankası Kredi Koşulları
Konut Kredisi: Vade: 1–120 ay
Faiz Oranı: %2,70
İşyeri Kredisi:
Vade: 1–120 ay
Faiz Oranı: %4,99
Tahsis Ücreti: Binde 5