        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2026 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi

        TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi: 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları ile isim listesi

        TOKİ'nin 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da yürütülen sosyal konut sürecinde kritik bir aşamaya geçildi. Kent genelinde inşa edilecek 100 bin konut için başvuruların tamamlanmasının ardından, milyonlarca vatandaş hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine odaklandı. Ev sahibi olma hayali kuran İstanbullular, TOKİ'den gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Giriş: 06.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:17
        1

        İstanbul’da dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi’nde heyecan dorukta. TOKİ’nin İstanbul için ayırdığı 100 bin sosyal konuta yönelik başvuruların sona ermesiyle birlikte, gözler kura takvimine çevrildi. Başvuru yapan milyonlarca kişi, sonuçların açıklanacağı tarih ve kura çekimine ilişkin detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde şu ana dek Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Ağrı ve Iğdır'ın başvuru sonuçları belli oldu. İstanbul'un başvuru sonuçları ve tarihi henüz belli olmadı. İlerideki günlerde takvimin netleşmesi bekleniyor.

        3

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        4

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

