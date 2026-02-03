TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle ekranı 2025: TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Kayseri projeleri için kura çekilecek. Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek kura ile 7 bin 562 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Kayseri kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki.
Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilecek illerden biri Kayseri olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. 7 bin 562 konut için çekilen TOKİ Kayseri kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden soegulanabilecek. İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Kayseri kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11:00’de başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda yapılacak.
TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kayseri kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kayseri kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KAYSERİ'NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kayseri’nin Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde toplam 7 bin 562 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu) 6020
Akkışla 70 (Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.)
Bünyan 100
Develi 300
Felahiye 35
Hacılar 74
Özvatan 150 (Yeterli başvuru olmadığı için kura çekilmeyecektir.)
Pınarbaşı 29
Sarıoğlan 158
Sarız 26
Tomarza 142
Yahyalı 300
Yeşilhisar 158
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.