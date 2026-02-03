TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kayseri 7 bin 562 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde 3 Şubat Salı günü Kayseri için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Kayseri'de inşa edilecek 7 bin 562 konutun hak sahipleri belirlendi. TOKİ Kayseri kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri iki kanal üzerinden öğrenilebilecek. İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Kayseri kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde 3 Şubat Salı günü kura çekimi yapılan illerden biri Kayseri oldu. Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde inşa edilecek 7 bin 562 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Kayseri kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Kayseri kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi.
Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter hurunda Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı.
TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kayseri kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kayseri kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KAYSERİ'NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kayseri’nin Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde toplam 7 bin 562 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu) 6020
Akkışla 70 (Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek olup geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.)
Bünyan 100
Develi 300
Felahiye 35
Hacılar 74
Özvatan 150 (Yeterli başvuru olmadığı için kura çekilmeyecektir.)
Pınarbaşı 29
Sarıoğlan 158
Sarız 26
Tomarza 142
Yahyalı 300
Yeşilhisar 158
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.