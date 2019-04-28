TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2019 TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 11-22 Mart tarihleri arasında 50 bin sosyal konut projesine başvuruda bulunmuştu. Başvuruların bitmesinin ardından gözler kura çekilişine kilitlendi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kura çekilişiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte 50 bin sosyal konut projesi TOKİ kura çekilişi ile ilgili son durum...

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ GELİYOR!

TOKİ eliyle 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçmesi planlanıyor. Çalışmalarına başlanan 50 bin sosyal konut bu hedefin ilk halkasını oluşturuyor. 4 yıl içinde en fazla talep gelen illerde dar gelirli vatandaşlar için 200 bin konut daha yapılması planlanıyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Düşük fiyatlarlar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 67 ilde 140 proje için başvuruda bulunmuştu. TOKİ kura çekilişlerinin ise Nisan ayında yapılması bekleniyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi.