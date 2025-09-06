TOKİ kura çekimi canlı izle 2025: AFAD TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, sonuçlar nasıl öğrenilir?
6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde afet konutlarının inşası devam ediyor. Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 54 bin 200 bağımsız bölüm, bugün Malatya'da düzenlenecek kura ve anahtar teslim töreni ile hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ kura çekimi canlı yayını AFAD YouTube hesapları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Kura sonuçları e-Devlet'in AFAD sayfasından sorgulanabilecek. Peki, AFAD TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 6 Eylül 2025 TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama sayfası...
Asrın felaketinin vurduğu illerde inşa edilen deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yapımı tamamlanan 54 bin 200 konut ve iş yeri, 6 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile sahiplerini bulacak. AFAD TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, AFAD TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 6 Eylül 2025 TOKİ kura çekimi canlı izle linkleri ve TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...
DEPREMZEDE HAK SAHİPLERİNE 54 BİN 200 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLECEK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzede hak sahiplerine 54 bin 200 bağımsız bölümün daha teslim edileceğini açıkladı.
AFAD’ın NSosyal hesabından "Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine" başlığıyla yapılan paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunun Türkiye devletinin gücü ve kurumlarının tam iş birliğiyle sürdürüldüğü belirtildi.
Afetzedelerin yeni, güçlü ve güvenli yuvalarıyla buluşmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 54.200 bağımsız bölüm daha, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile düzenlenen kura ve anahtar teslim töreni ile hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediliyor.
Bugüne kadar teslim edilen 250.636 bağımsız bölüm ile birlikte toplam 304.836 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacaktır. Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Vatandaşlarımız, Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecektir.''
BAKAN KURUM'DAN TÖRENE İLİŞKİN PAYLAŞIM
NSosyal hesabından törene ilişkin tanıtım filmini paylaşan Bakan Kurum, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
“Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla Malatya’da düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek.
6 Eylül Cumartesi günü (bugün) yapılacak tören, saat 16.00’da başlayacak.
TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 304 BİN 836'YA YÜKSELECEK
Bugün Malatya'da yapılacak törende, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a da canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.
Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.
Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.
Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.
12 YENİ OKUL DAHA HİZMETE AÇILIYOR
Ayrıca törende 1,5 milyar lira yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.
Bakanlık, deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
3 BİN 481 ŞANTİYEDE AFET KONUTLARININ İNŞASI SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, halihazırda deprem bölgesindeki 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor.
Bölgede 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için çalışıyor.
7/24 vardiya ile devam eden inşa çalışmalarıyla hazirandan bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı.
MALATYA'DA 46 BİN 533 EV VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK
Törene ev sahipliği yapan Malatya, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden birini oluşturuyor.
Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533'e yükselecek.
Yıl sonuna kadar kentte 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
EN YÜKSEK TESLİMAT HATAY'DA
Malatya’daki törende en yüksek teslimat 18 bin 348 ile Hatay’da gerçekleşecek. 2'inci sırada Malatya yer alacak. Kentte 11 bin 47 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. 3'üncü sırada ise 6 bin 411 bağımsız bölümle Kahramanmaraş yer alacak. Diyarbakır’da 5 bin 713 bağımsız bölüm teslim edilecek.
Adana’da 4 bin 60 bağımsız bölümün teslimatı gerçekleştirilecek. Şanlıurfa’da 2 bin 676, Gaziantep 2 bin 449, Elazığ’da 1709, Adıyaman’da 1474 ve Osmaniye’de 313 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.
İL İL TESLİM SAYILARI
- Adana: 10 bin 978 konut ve 389 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 367 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Adıyaman: 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Diyarbakır: 15 bin 708 konut, 561 köy evi olmak üzere toplam 16 bin 269 bağımsız bölüm teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Elazığ: 10 bin 934 konut, 1038 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 972 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Gaziantep: 21 bin 782 konut, 52 iş yeri ve 3 bin 765 köy evi olmak üzere toplam 25 bin 599 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Hatay: 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Kahramanmaraş: 31 bin 25 konut, 1436 iş yeri ve 12 bin 891 köy evi olmak üzere toplam 45 bin 352 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Kilis: Bin 713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Malatya: 34 bin 564 konut, 3 bin 125 iş yeri ve 8 bin 844 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 533 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri ve 1560 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 986 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
- Şanlıurfa: 10 bin 117 konut, 10 iş yeri ve 1325 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 452 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
TOKİ Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, 6 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
TOKİ kura çekimi AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ