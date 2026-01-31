Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ kura çekimi takvimi 2026: TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olan TOKİ kura çekimi takvimi yayınlandı. İl il her gün kuralar canlı ve noter huzurunda çekiliyor. Kura sonucuna göre hak sahipleri belirleniyor. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, güncel ve yeni TOKİ kura çekimi takvimi 2026

        Giriş: 31.01.2026 - 13:14 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:14
        TOKİ 500 bin konut kura çekimi sonuçları açıklanmaya devam ediyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan harita ile birlikte, kırmızı renkteki illerin kura sonuçları sorgulanmaya başladı. TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi ne zaman? 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

        Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan ve birçok ilde sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün ise Giresun'da 1676 konut için kura çekimi gerçekleşecek.

        TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026

        Yeni haftanın takvimine göre,

        31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.

        26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.

        İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

        Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.

        Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

        TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

