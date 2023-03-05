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TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri belli oldu mu? İşte son durum

TOKİ kura çekilişi sonuçları ve tarihleri kentsel dönüşümün özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası yeniden gündemin ilk sıralarına gelmesiyle birlikte merak ediliyor. Son çekilişin ardından uzun süredir çekiliş yapılmaması da başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilenler...

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  • TOKİ KURA SONUÇ ve TARİHLERİ | TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri belli oldu mu? İstanbul TOKİ kura sonuç ve çekiliş tarihleri

    TOKİ kura sonuçları ve kura tarihleri başvuruda bulunanlar tarafından son bir iki aydır en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle kahramanmaraş depremi sonrası yeniden gündemin ilk sıralarına gelmesiyle birlikte merak ediliyor. Son çekilişin ardından uzun süredir çekiliş yapılmaması da başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ kura çekim tarihleriyle ilgili merak edilen detaylar...
  • TOKİ KURA SONUÇ ve TARİHLERİ | TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri belli oldu mu? İstanbul TOKİ kura sonuç ve çekiliş tarihleri

    TOKİ KURA TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

    Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. 

     
  • TOKİ KURA SONUÇ ve TARİHLERİ | TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri belli oldu mu? İstanbul TOKİ kura sonuç ve çekiliş tarihleri

    7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem sebebiyle ertelendiği açıklandı.

     
  • TOKİ KURA SONUÇ ve TARİHLERİ | TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri belli oldu mu? İstanbul TOKİ kura sonuç ve çekiliş tarihleri

    TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

     
  • TOKİ KURA SONUÇ ve TARİHLERİ | TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri belli oldu mu? İstanbul TOKİ kura sonuç ve çekiliş tarihleri

    7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem sebebiyle ertelendiği açıklandı.
  • TOKİ KURA SONUÇ ve TARİHLERİ | TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri belli oldu mu? İstanbul TOKİ kura sonuç ve çekiliş tarihleri

     

    BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

    Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.

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  • TOKİ KURA SONUÇ ve TARİHLERİ | TOKİ kura çekimi sonuçları ve tarihleri belli oldu mu? İstanbul TOKİ kura sonuç ve çekiliş tarihleri

     

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

    Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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