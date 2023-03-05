TOKİ kura sonuçları ve kura tarihleri başvuruda bulunanlar tarafından son bir iki aydır en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle kahramanmaraş depremi sonrası yeniden gündemin ilk sıralarına gelmesiyle birlikte merak ediliyor. Son çekilişin ardından uzun süredir çekiliş yapılmaması da başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ kura çekim tarihleriyle ilgili merak edilen detaylar...