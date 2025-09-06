TOKİ kura sonuçları sorgulama 2025: AFAD TOKİ deprem konutları kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
Asrın felaketinin vurduğu illerde inşa edilen deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yapımı tamamlanan 54 bin 200 konut ve iş yeri, 6 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile hak sahiplerini buldu. Bağımsız bölümler için yapılan çekiliş, AFAD TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edildi. TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 6 Eylül 2025 TOKİ deprem konutları kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerde inşa edilen deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.
Bu kapsamda "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül 2025 Cumartesi günü Malatya'da ‘’300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’’ düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende, asrın inşa seferberliği kapsamında tamamlanan 300 bininci konutun anahtarı hak sahibine teslim edildi.
10 İLDE 54 BİN 200 BAĞIMSIZ BÖLÜM HAK SAHİPLERİNİ BULDU
Kura çekimi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsadı.
43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm hak sahiplerini buldu.
EN YÜKSEK TESLİMAT 18 BİN 348 İLE HATAY'DA
Törende en yüksek teslimat 18 bin 348 ile Hatay’da gerçekleşti. 2'inci sırada Malatya yer aldı. Kentte 11 bin 47 bağımsız bölüm teslim edildi. 3'üncü sırada ise 6 bin 411 bağımsız bölümle Kahramanmaraş yer aldı. Diyarbakır’da 5 bin 713 bağımsız bölüm teslim edildi.
Adana’da 4 bin 60 bağımsız bölümün teslimatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa’da 2 bin 676, Gaziantep 2 bin 449, Elazığ’da 1709, Adıyaman’da 1474 ve Osmaniye’de 313 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.
TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 304 BİN 836'YA YÜKSELDİ
Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükseldi.
Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Kurayı canlı olarak takip etme fırsatı bulamayan vatandaşlar, çekilişleri AFAD YouTube hesapları üzerinden tekrar izleyebilirler.
TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.
İşte il il kura çekimi canlı izle linkleri ve kura sonuçları sorgulama ekranları;