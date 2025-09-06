EN YÜKSEK TESLİMAT 18 BİN 348 İLE HATAY'DA

Törende en yüksek teslimat 18 bin 348 ile Hatay’da gerçekleşti. 2'inci sırada Malatya yer aldı. Kentte 11 bin 47 bağımsız bölüm teslim edildi. 3'üncü sırada ise 6 bin 411 bağımsız bölümle Kahramanmaraş yer aldı. Diyarbakır’da 5 bin 713 bağımsız bölüm teslim edildi.

Adana’da 4 bin 60 bağımsız bölümün teslimatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa’da 2 bin 676, Gaziantep 2 bin 449, Elazığ’da 1709, Adıyaman’da 1474 ve Osmaniye’de 313 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.