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Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut “İlk Evim, İlk İş Yerim” Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri...

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  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ kura çekimi sonuçlarının açıklanacağı gün belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekim tarihini açıkladı. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların ilk kura 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek, tüm kura çekimi ise 2023 yılı Mart ayında tamamlanmış olacak. İşte, TOKİ kura çekilişi tarihleri, kura çekimi yapılacak iller ve Bakan Kurum'un açıklaması...
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ BAŞVURULARI 31 EKİM'DE TAMAMLANDI!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. 
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI!

    İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı.
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ Sosyal Konut kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2022 TOKİ kura çekilişinin ilkinin 7 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı. İlk kura çekilişi Ardahan ve Şırnka'ta gerçekleştirilecek.
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?

    İlk kuranın 7 Kasım Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlatılacağını duyuran Bakan Kurum "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ SOSYAL KONUT KURE ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

    Bakan Kurum kura çekimi hakkında "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    "22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK"

    Bakan Kurum'un son dakika TOKİ kura çekimi açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2023 YILININ MART AYINDA TAMAMLANACAK!

    7 Kasım günü itibarıyla başlayacak olan TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında netleşecek.
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ SOSYAL KONUTLAR 2 YILDA TESLİM EDİLECEK

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ konutları teslim tarihine ilişkin olarak, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

    Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
  • Bakan Kurum TOKİ kura çekimi tarihlerini açıkladı! 2022 TOKİ Sosyal Konut iş yeri ve 2+1, 3+1 konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

    TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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