TOKİ kura çekimi canlı 30 Kasım 2024: TOKİ deprem konutları kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerinde inşa edilen 24 bin 559 yeni konut kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim ediliyor. AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek kura çekiminin ardından, kura sonuçları isim listesi 30 Kasım Cumartesi günü e-Devlet üzerinde yer alan AFAD resmi internet sayfası üzerinden ilan edildi. Peki, "TOKİ deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?" İşte 2024 TOKİ afet konutu kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 559 konutun, canlı yayında kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen kura çekim ile Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis illerinde yapılan konutlar, anahtar teslim töreninde isim listesi açıklanarak kura sonuçları ilan edildi. İşte, 30 Kasım 2024 Cumartesi TOKİ deprem konutları kura çekimi ile isim listesi sorgulama sayfası...
DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.
11 İLDE 24 BİN 559 DEPREM KONUTU KURA İLE TESLİM EDİLİYOR!
6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutlarının teslimi devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 559 konutun kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.
AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
‘’Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine…
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizdeki iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan 24.559 deprem konutunu daha, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla çekilecek kura ile hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.
Bugüne kadar teslim edilen 130.565 konut ile birlikte toplam 155.124 afet konutunu teslim etmiş olacağız.
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.
Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir.
Afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz.
Hep birlikte, Türkiye!’’
TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatay deprem konutları kura çekimi, 30 Kasım 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Kura ile birlikte Hatay’da yapımı tamamlanan 5 bin 900 deprem konutu hak sahiplerine teslim ediliyor.
HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edildi.
TOKİ GAZİANTEP DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Gaziantep deprem konutları kura çekiminin ardından kura sonuçları 30 Kasım Cumartesi günü AFAD resmi internet sayfası üzerinden ilan edildi
Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi, AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.
TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekiminin ardından kura sonuçları 30 Kasım Cumartesi günü AFAD resmi internet sayfası üzerinden ilan edildi
Kura çekiminin ardından 1056 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ