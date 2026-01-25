19-25 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun kura tarihleri belli oldu.

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan kura takvimine göre;

19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da 13 bin 790,

21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734 ve Tokat'ta 3 bin 392,

22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601,

23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380 ve Sivas'ta 3 bin 904,

24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973,

25 Ocak Pazar günü de Giresun'da bin 676 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 19-25 Ocak haftasında toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.