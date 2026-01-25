Habertürk
Habertürk
        TOKİ KURA TAKVİMİ 2026: Hangi illerde, ne zaman TOKİ kura çekimi yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihleri belli oldu mu?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 23 ilin kurası çekildi ve toplam 75 bin 356 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği proje kapsamında bu hafta 9 şehirde daha kura heyecanı yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19-25 Ocak 2026 TOKİ kura takvimini paylaştı. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? İşte, il il kura tarihleri ve saatleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 00:13 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:13
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. 18 Ocak Pazar günü itibarıyla tam 23 ilin kurası çekildi. Toplam 75 bin 356 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte ''Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?'' sorusu gündeme geldi. 19-25 Ocak 2026 haftasının kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. İşte il il kura tarihleri-günleri ve saatleri hakkında detaylar…

        2

        YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDIYOR

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı.

        29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 18 Ocak Pazar günü Erzincan'da 1760 konutun kura çekimiyle tamamlandı.

        Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da toplam 75 bin 356 konutun kurası çekildi.

        3

        '45 BİN 909 KONUTUMUZUN DAHA HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ'

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19-25 Ocak haftasının TOKİ kura takvimini paylaştı.

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" dedi.

        4

        19-25 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

        Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun kura tarihleri belli oldu.

        Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan kura takvimine göre;

        19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da 13 bin 790,

        21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734 ve Tokat'ta 3 bin 392,

        22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601,

        23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380 ve Sivas'ta 3 bin 904,

        24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973,

        25 Ocak Pazar günü de Giresun'da bin 676 konut için kura çekimi yapılacak.

        Böylece 19-25 Ocak haftasında toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

        5

        İL İL KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ

        19 Ocak 2026 Pazartesi

        Şanlıurfa: 13 bin 790 konut

        Saat: 14:00

        Yer: Mehmet Akif İnan Konferans Ve Sergi Salonu

        21 Ocak 2026 Çarşamba

        Trabzon: 3 bin 734 konut

        Saat: 11:00

        Yer: Prof.Dr. Osman Turan Kültür Merkezi

        Tokat: 3 bin 392 konut

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        6

        22 Ocak 2026 Perşembe

        Amasya: 2 bin 601 konut

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        23 Ocak 2026 Cuma

        Manisa: 7 bin 459 konut

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        Kastamonu: 2 bin 380 konut

        Saat: 11:00

        Yer: Kastamonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu

        Sivas: 3 bin 904 konut

        Saat: 11:00

        Yer: Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi

        7

        24 Ocak 2026 Cumartesi

        Aydın: 6 bin 973 konut

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        25 Ocak 2026 Pazar

        Giresun: 676 konut

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        Not: Kura saatleri değişebilmektedir. Belirtilen saatlerde bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgiye TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        8

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        10

        TOKİ İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        11

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        12

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        13

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
