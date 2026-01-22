Manisa’da hayata geçirilecek 7 bin 459 konut kurası için geri sayım devam ediyor. Manisa merkez, Akhisar, Turgutlu, Salihli, Soma, Alaşehir, Gölmarmara gibi birçok ilçede inşa edilecek konutlar sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. TOKİ 500 bin konut projesi takvimi ile bu haftaki kura çekim tarihleri il il belli oldu. Bu kapsamda “TOKİ Manisa kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçları nasıl öğrenilir?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar...