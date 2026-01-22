TOKİ Manisa kurası ne zaman yapılacak? TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında, ülke genelinde kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Her hafta güncellenen TOKİ kura takvimi ile Manisa kurasının tarihi netlik kazandı. Manisa kurası sonucunda toplam 7 bin 459 konut sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Manisa kurası ne zaman, nerede yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar haberimizde...
Manisa’da hayata geçirilecek 7 bin 459 konut kurası için geri sayım devam ediyor. Manisa merkez, Akhisar, Turgutlu, Salihli, Soma, Alaşehir, Gölmarmara gibi birçok ilçede inşa edilecek konutlar sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. TOKİ 500 bin konut projesi takvimi ile bu haftaki kura çekim tarihleri il il belli oldu. Bu kapsamda “TOKİ Manisa kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçları nasıl öğrenilir?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar...
TOKİ MANİSA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Manisa’da 7 bin 459 sosyal konut hayata geçiriliyor.
TOKİ Manisa kurası, 23 Ocak Cuma günü saat 11.00’de Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’ndan gerçekleşecek.
Kura süreci TOKİ’nin resmi YouTube hesabında canlı olarak yayımlanacak.
MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.
TOKİ MANİSA İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ Manisa’da yapılacak 7 bin 459 sosyal konut kapsamında ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Manisa merkezde 3 bin 500,
Akhisar’da 1.000,
Turgutlu’da 750
Salihli’de 500,
Saruhanlı’da 350,
Kula’da 350,
Soma’da 250,
Alaşehir’de 200,
Demirci’de 200,
Gölmarmara’da 110,
Gördes’te 100,
Selendi’de 100,
Kırkağaç’ta 49 konut inşa edilecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlıyor.
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
TOKİ konutlarının Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlaması bekleniyor.