TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Muş 2142 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Muş için kura çekimi yapıldı. Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2142 sosyal konut için hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Peki, TOKİ Muş kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 9 Ocak 2026 TOKİ Muş kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Muş’ta kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Bulanık, Hasköy, Malazgirt ve Varto ilçelerinde toplam 2142 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Muş kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Muş kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ MUŞ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Muş kura çekimi, 9 Ocak 2026 Cuma günü Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası saat 11:00'de başladı.
TOKİ MUŞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Muş kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Muş kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
MUŞ’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Muş’un Merkez, Bulanık, Hasköy, Malazgirt ve Varto ilçelerinde toplam 2 bin 142 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1100
Bulanık 500 (Hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecek)
Hasköy 142
Malazgirt 200
Varto 200
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.