        Haberler Bilgi Gündem TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Niğde 2 bin 604 konut kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Niğde kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Niğde kura çekimi canlı izle 2026: TOKİ Niğde 2 bin 604 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura sırası Niğde'ye geldi. Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 604 konut için hak sahipliği belirleme kurası 29 Ocak Perşembe bugün yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Niğde kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Niğde TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 29 Ocak 2026 TOKİ Niğde kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Giriş: 29.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:58
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Niğde’de kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Niğde kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Niğde 2 bin 604 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Niğde TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Niğde kura çekimi, 29 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        3

        TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Niğde kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Niğde kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        NİĞDE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Niğde’nin Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde toplam 2 bin 604 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1140

        Merkez Aktaş 73

        Merkez Edikli 50

        Merkez Haciabdullah 79

        Merkez Karaatli 60

        Merkez Yeşilgölcük 60

        Altunhisar 200

        Altunhisar Keçikalesi 63

        Bor 300

        Bor Bahçeli 94

        Bor Çukurkuyu 94

        Bor Kemerhisar 63

        Çamardı 94

        Çiftlik 108

        Çiftlik Divarlı 126

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
