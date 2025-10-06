TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı belli oldu mu?
TOKİ 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut projesi kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut hayata geçirilecek. TOKİ başvuruları e devlet üzerinden yapılacak olup şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak. Peki TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı belli oldu mu?
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları için geri sayım başladı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler e devlet TOKİ başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi ve TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesini başlatacağını açıkladı. 500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek. İşte, TOKİ sosyal konut projesinde son durum
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projelerine değinen Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.
İLK DEFA KİRALIK KONUTLAR DA OLACAK
500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.
Öte yandan daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ile 13 Eylül 2022'de "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerini hayata geçiren TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
TOKİ sosyal konut 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak. Proje kapsamında, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden veya belirlenen bankalar aracılığıyla yapılabilecek.
Hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.
Kampanyanın tüm detaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.