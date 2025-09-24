Habertürk
        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları sürüyor! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası şartları, başvuru tarihi

        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları sürüyor! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası şartları

        TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül Pazartesi günü başladı. Bu kampanya kapsamında, borcunu peşin ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Ayrıca, borcunun tamamını kapatamayacak olan vatandaşlar da kampanyadan belirli koşullar altında faydalanabilecek. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasının koşulları neler, kimler bu fırsattan yararlanabilecek, kimler kapsam dışında kalacak? İşte ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:04
        1

        TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı. Kampanya kapsamında borcunu erken kapatarak tapusunu hemen teslim almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim imkânı sunuluyor. Kampanyadan tüm borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanacağı belirtilirken; alıcıların başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası...

        2

        TOKİ'DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI

        TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulayacak.

        3

        TOKİ KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

        Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

        4

        TOKİ YÜZDE 25 KAMPANYA ŞARTLARI

        - Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

        - İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

        - Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

        5

        BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

        Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

        Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

        Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

        Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

        6
