Tokyo'da finaldeyiz!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki yarı final karşılaşmasında 2016 Rio'da altın madalya kazanan Türkiye ile 2012 Londra'da şampiyon olan Japonya yarı finalde karşı karşıya geldi.

Japonya maça iyi başladı ve ilk dakika içinde bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük kurdu. Rakibi karşısında milli yıldız Sevda Altunoluk'un 4 golüyle Türkiye, devreyi 4-3 önde tamamladı.

Bitime 7 dakika kala Japonya skoru eşitlemesine rağmen Sevda, üst üste 2 gol daha kaydetti ve son 6 dakikaya milli takım 6-4 üstün girdi. Sevda Altunoluk'la 2 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmayı 8-5 kazandı ve üst üste ikinci kez finale çıktı.

Milli takımın bütün gollerini turnuvanın gol krallığında lider olan Sevda kaydetti.

Türkiye, Brezilya-ABD maçının galibiyle yarın TSİ 11.45'te finalde karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Milli sporcular galibiyetin sevincini de Bakan Kasapoğlu'yla karşılıklı tezahürat yaparak kutladı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 2, 2021

GÜNÜN SONUÇLARI

ATLETİZM

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 100 metre T13 kategorisi finalinde milli sporcu Hakan Cira 6. oldu. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, müsabakayı 50.05 saniyeyle 6. sırada tamamladı.

Yarışta Cezayirli Skander Djamil Athmani, 46.70'lik zamanıyla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Faslı Mohamed Amguoun, 47.70'lik süresiyle gümüş, Namibyalı Johannes Nambala ise 48.76'lık derecesiyle bronz madalya aldı.

DOĞANGÜN FİNALE YÜKSELDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün finale çıktı. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, 400 metre T53 elemelerinin ikinci serisinde koştu.

Hamide, 56.68 saniyeyle serisinde ve genel sıralamada üçüncü olarak doğrudan finale yükseldi. Kadınlar 400 metre T53 kategorisi final müsabakası, TSİ 13.30'da yapılacak.

Öte yandan kadınlar 400 metre T54 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Zübeyde Süpürgeci ise 59.39'luk derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 13'üncü olarak elendi.

OKÇULUK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk kadınlar klasik yay açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun elendi. Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 turu müsabakasında Yağmur Şengül ile Zehra Özbey Torun birbiriyle karşılaştı.

İki milli sporcu arasındaki karşılaşmada Yağmur'u 6-4'lük skorla eleyen Zehra Özbey Torun, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda ise İtalyan Elisabetta Mijno'ya 6-0 kaybeden Zehra, oyunlara veda etti.

BADMİNTON

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi B Grubu'nda Emine Seçkin, ilk maçını kazandı. Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Seçkin, Güney Koreli Lee Sun-ae ile karşılaştı.

Rakibini 12-21, 21-9 ve 21-16'lık setlerle 2-1 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı. Emine Seçkin, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 04.20'de Japon Yuma Yamazaki ile mücadele edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar SU5 kategorisi A Grubu'nda Zehra Bağlar, ilk maçını kaybetti. Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan Bağlar, Hint sporcu Palak Kohli ile karşılaştı.

Rakibine 21-12 ve 21-18 yenilen milli sporcu, oyunlara mağlubiyetle başladı. Zehra Bağlar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.40'ta Japon Ayako Suzuki ile mücadele edecek.

TEKVANDO

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando erkekler K44 61 kilo çeyrek finalinde kaybeden milli sporcu Mahmut Bozteke, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkacak. Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğine sahip Mahmut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Daniil Sidorov ile karşılaştı.

Rakibine 26-21 yenilen milli sporcu, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı kazandı. Mahmut Bozteke, ilk repesaj maçında Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'ndan Parfait Hakizimana ile mücadele edecek.

ATICILIK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık P3 karışık 25 metre tabanca SH1 sınıfının finalinde Muharrem Korhan Yamaç, 6. oldu. Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleşen finalde 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcu toplamda 9 puanlık atışıyla finali 6. sırada tamamladı. Altın madalyayı Çinli Xing Huang 27 puanla, gümüş madalyayı Polonya'dan Szymon Sowinski 21 puanla, bronz madalyayı ise Ukraynalı Oleksii Denysiuk 20 puanla elde etti.