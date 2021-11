Tokyo'dan ödül 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Onur Buldu, Fatih Al ve Barış Yıldız; Bahman Ghobadi'nin yönettiği, yapımcıları arasında Roger Waters'ın da bulunduğu 'The Four Walls'daki rolüyle Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Aynı ödül, ayrıca 'The Four Walls'un diğer başrol oyuncusu Amir Aghaee'ye de verildi.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali‘nin Ana Yarışma bölümünde yarışan, çekimleri Türkiye'de gerçekleştirilen 'The Four Walls', İstanbul'da, ailesinden uzakta müzisyen olarak çalışan 'Boran'ın yaşadıklarını hikâye ediniyor.