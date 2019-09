Küllerinden doğdu, vazgeçilmez oldu!

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray ile sözleşmesini fesheden ve transferin son gününde Fenerbahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci, gösterdiği performans ile sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezlerinden biri oldu. 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde beş maçta toplam 376 dakika forma giyerken, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Gazişehir maçında 16 dakika forma giydikten sonra oynanan dört maça da ilk 11’de başlayan ve 90 dakika oynayan Ciğerci, Ersun Yanal’ın forma vermesi halinde Fenerbahçe’nin derbideki dikkat çeken isimlerinden biri olacak.

Yaklaşık bir sene futboldan uzak kalan ve Başakşehir maçıyla 494 gün sonra ilk 11’e dönen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sahalara dönerek bambaşka bir kimliğe büründü.

"FENERBAHÇE İLE SAHALARA GERİ DÖNDÜM"

Tedavi sürecinde kulübünün kendisine verdiği desteği her fırsatta dile getiren orta saha oyuncusu, “Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde tekrar sahalara geri döndüm” dedi.

"DERBİDE KARAR HOCAMIZIN"

Tolga Ciğerci derbi için de düşüncelerini ifade ederken, “Bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Bir futbolcu olarak yaşadığım sakatlığı ve bu sürecin ne demek olduğunu en yoğun şekilde hissettim. Futboldan kopma korkusu yaşadım. 494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak. Fenerbahçe için her gün kendimi geliştirip her zaman daha da fazlasını verebilmek için çalışacağım. Camiamızdan ricam ve beklentimiz her daim yanımızda olmaları. Onların pozitif desteği, hatalarımızı düzeltmemiz ve daha iyi olmamız adına bizim için en büyük güç demek. Bunu hiç unutmasınlar. Hepimizin tek ve ortak amacı Fenerbahçe ve Fenerbahçemizin formasını en iyi şekilde taşımak! Galatasaray maçında karar her zaman hocamızın. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım. Bu sene taraftarlarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. Bizim için her maç hedefimize bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu maç da onlardan biri olacak ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sadece yeşil sahayla ve kendimizle ilgileniyoruz.” şeklinde konuştu.