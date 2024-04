Tolga Karaçelik'in yeni filmi Tribeca Film Festivali'nde

Yönetmen Tolga Karaçelik’in, başrollerini dünyaca ünlü oyuncular Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun paylaştığı yeni filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer” (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi), çekimlerinin gerçekleştiği New York’ta dünya prömiyerini yapacak!

Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer', 5 –16 Haziran tarihleri arasında New York’ta düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nin, yıldız isimlerin prömiyerlerine ev sahipliği yapan Spotlight bölümü kapsamında 8 Haziran’da ilk kez izleyiciyle buluşacak. Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından başlatılan ve 2002 yılından bu yana her yıl Tribeca Productions tarafından düzenlenen festivalin Spotlight bölümü, çok sevilen yönetmen, yapımcı ve yıldız oyuncuların beklenen prömiyerlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Kara komedi türündeki film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazar ile ona gündüzleri evliliği; geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin tesadüfi ve tuhaf arkadaşlığını konu alıyor. Dünya çapında festivallere damga vuran ve çok sayıda ödül kazanan 'Gişe Memuru', 'Sarmaşık' ve 'Kelebekler' filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik, aynı zamanda 'Kelebekler' ile Sundance Film Festivali 2018’de Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk yerli yapım olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.