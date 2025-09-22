Habertürk
        Tolga Sarıtaş'tan ilk babalık pozu - Magazin haberleri

        Tolga Sarıtaş'tan ilk babalık pozu

        Geçtiğimiz cuma günü baba olan Tolga Sarıtaş, hastaneden çıkarken puset ile çekilen fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 15:58 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:58
        İlk babalık pozu
        27 Haziran 2024'te Çeşme'de evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, anne - baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Çiftin, Ali adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.

        Sarıtaş, doğum sonrasında hastaneden çıkarken çekilen fotoğrafını paylaştı.

        Elinde, puset ile poz veren oyuncuya tebrik mesajları yağdı.

