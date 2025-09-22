Tolga Sarıtaş'tan ilk babalık pozu
Geçtiğimiz cuma günü baba olan Tolga Sarıtaş, hastaneden çıkarken puset ile çekilen fotoğrafını paylaştı
Giriş: 22.09.2025 - 15:58 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:58
27 Haziran 2024'te Çeşme'de evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, anne - baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Çiftin, Ali adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.
Sarıtaş, doğum sonrasında hastaneden çıkarken çekilen fotoğrafını paylaştı.
Elinde, puset ile poz veren oyuncuya tebrik mesajları yağdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ