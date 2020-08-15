Herkes bu ikiliyi konuşacak

"Korkularım var"

Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’dan "Arıza"

Show TV’nin yeni sezonda ekrana gelecek iddialı dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilen çekimlerden yeni kare sevilen oyuncular Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’dan geldi.

Uyumları ile göz dolduran ikilinin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görürken Sarıtaş ve Turan’ın hayranları arasında da beklentiyi arttırdı.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, “Arıza” nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Duygu Akdeniz, Sıla Gözüm, Gökay Müftüoğlu, Burak Demir ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

“Arıza” nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile çok yakında Show TV'de!