        Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldi

        Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldi

        Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ile birlikte memleketi Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi

        Giriş: 10.09.2025 - 20:37 Güncelleme: 10.09.2025 - 20:37
        Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldiler
        Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ile birlikte memleketi Arnavutluk’a özel bir ziyarette bulundu. Çift, Arnavutluk'un Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

        Tolgahan Sayışman, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada; "Arnavutluk’un vizyoner lideri Edi Rama ile aynı karede olmak bizim için büyük bir onur. Geleceğe umutla bakan bir ülkenin mimarı; enerjisi ve vizyonu gerçekten ilham verici. Önümüzdeki yeni dört yıllık dönemde de Arnavutluk adına harika işlere imza atacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

