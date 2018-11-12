Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş’ta, dünkü Sivasspor karşılaşması öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar’ın yıldız isimlerinden Tolgay Arslan, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı. Kara Kartal’ın, Avrupa Ligi’nde Genk’le deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelede yedek kulübesinde bekleyen ancak bu kez takıma alınmayan Tolgay’ın, yönetimle yaşadığı gerginlikten dolayı kadro dışı kaldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun bir süredir parasını alamadığı ve bu konuda yaptığı fedakarlık sonucunda yönetimden ödemelerle ilgili söz aldığı öğrenildi.

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu süreçte Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının, FIFA’lık olmama adına yabancı oyuncuların paralarını söz verdiği yatırdığı, yerli oyunculardan da önümüzdeki Ocak ayına kadar süre verdiği bildirildi. Ancak Tolgay’a, söylenen tarihte paranın yatırılmadığı ve bunun üzerine de 27 yaşındaki futbolcunun kulübü TFF’ye şikayet ettiği bilgisine ulaşıldı. Onun bu hamlesi sonrası ise yönetimin, teknik ekiple temasa geçtiği ve Tolgay’ın kadroya alınmadığı belirtildi.

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