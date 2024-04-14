Tolunay Kafkas: Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından federasyon ve hakemleri eleştirerek, "Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Oyunla ilgili bir yorum yapmayacağım. İnsanların ne yaptığının önemi yok. Maçın hakemi hem VAR'daki hakemle ilgili kötü şeyler hissettik. Adil olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım. Artık bir şey yapmak lazım. Maalesef işin dışına kalıyor" diye konuştu.

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Kafkas, Emre Mor'un Fenerbahçe maçına çıkmak istemediği ile ilgili sosyal medyada yazılanlara yönelik, "İddia işleri bana göre değil. Ben hakikatle ilgileniyorum" yanıtını verdi.