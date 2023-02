"ŞANSI KENDİNİZ YARATMALISINIZ"

'Producers Guild of America Ödülleri'nde, ABD'li oyuncu Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü takdim edildi. Televizyon ve film yapımcılarına teşekkür eden Cruise, "Neler yapmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Bu sadece şans değil, şansı kendiniz yaratmalısınız. Size her zaman minnettarım ve her zaman bu sektörü geliştirmek için çalışacağım" açıklamasını yaptı.