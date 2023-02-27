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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü

Tom Cruise'a, 'Producers Guild of America Ödülleri'nde 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü takdim edildi. Cruise, duygularını "Bu sadece şans değil, şansı kendiniz yaratmalısınız. Size her zaman minnettarım ve her zaman bu sektörü geliştirmek için çalışacağım" sözleriyle ifade etti

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  • Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü: Şansı kendiniz yaratmalısınız - Magazin haberleri

    Her yıl yapımcılar tarafından düzenlenen, Hollywood'un en prestijli ödüllerinden biri olan 'Producers Guild of America Ödülleri', 25 Şubat'ta düzenlenen bir etkinlik ile sahiplerini buldu.
  • Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü: Şansı kendiniz yaratmalısınız - Magazin haberleri

    "ŞANSI KENDİNİZ YARATMALISINIZ"

    'Producers Guild of America Ödülleri'nde, ABD'li oyuncu Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü takdim edildi. Televizyon ve film yapımcılarına teşekkür eden Cruise, "Neler yapmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Bu sadece şans değil, şansı kendiniz yaratmalısınız. Size her zaman minnettarım ve her zaman bu sektörü geliştirmek için çalışacağım" açıklamasını yaptı.
  • Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü: Şansı kendiniz yaratmalısınız - Magazin haberleri

    Paramount Pictures’ın eski CEO’su Sherry Lansing, koronavirüs pandemisi döneminde vizyona giren 'Top Gun: Maverick' filmi övgü alan Tom Cruise hakkında, "Tom Cruise hepimize sinemaya yeniden gitmeyi gösterdi" dedi.
  • Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü: Şansı kendiniz yaratmalısınız - Magazin haberleri

    "DİJİTAL PLATFORMLARA ASLA FİLM ÇEKMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

    Öte yandan gösterime 27 Mayıs 2022'de giren 'Top Gun: Maverick', 7 aylık vizyon sürecinde 1.488.732.821 dolarlık hasılata ulaşmıştı. Her fırsatta filmlerin salonlarda izlenmesi gerektiğinin altını çizen Tom Cruise, filmin Cannes Film Festivali’ndeki galasında basın toplantısında dijital platformlara asla film çekmeyeceğini, çalışmalarını izleyicilere sinema perdesinden sunmaya devam edeceğini söylemişti.
  • Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü: Şansı kendiniz yaratmalısınız - Magazin haberleri

    KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKMIŞTI

    İzleyiciler, Tom Cruise’un çağrısına ziyadesiyle kulak vermişti. Cruise, izleyicilerin 'Top Gun: Maverick'i sinema salonlarında izlemesine kendi üslubuyla teşekkür etmişti. Oyuncu, 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filminin çekimleri için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir helikopterle bulutların üzerine çıkarak kendini boşluğa bırakmıştı.
  • Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü: Şansı kendiniz yaratmalısınız - Magazin haberleri

    Havadayken izleyicilere "Sinemaya gittiğiniz için, 'Top Gun: Maverick'i salonlarda izlediğiniz için teşekkür ederim" diyen Tom Cruise, daha sonra paraşütünü açarak sorunsuz bir şekilde yere inmişti.

    Tom Cruise'un portresini okumak için tıklayınız

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Instagram

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