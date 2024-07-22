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        Haberler Dünyadan Tom Hanks ile Rita Wilson'ın oğlu Chet: Bana realite şovu yasakladılar - Magazin haberleri

        Tom Hanks ile Rita Wilson'ın oğlu Chet: Bana realite şovu yasakladılar

        Chet Hanks, babası Tom Hanks ile annesi Rita Wilson'ın kendisinin realite şovlara katılmasını yasakladıklarını itiraf etti. Ancak Hanks ailesinin rapçi oğlu, yeni realite şovu için ailesini ikna etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:03
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        Oyuncu Tom Hanks ve şarkıcı Rita Wilson çifti, önce oğulları Chet Hanks'in realite şov türünde TV programlarında rol almasını yasakladı. Ancak Chet'in MTV'nin 'Surreal Life' dizisinde yer alma kararını destekledi.

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        33 yaşındaki rap şarkıcısı Chet Hanks, yeni başlayacağı realite şov öncesi verdiği röportajda ailesinin bu programlara olan yaklaşımı hakkında konuştu.

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        'Real Housewives of Atlanta'nın yıldızı Kim Zolciak, Olimpiyat patencisi Johnny Weir ve şarkıcı Macy Gray ile birlikte Kolombiya'daki bir villada yaşadığı realite TV şovunun yeni serisinin tartışmalı yıldızı Chet Hanks, yeni sezon prömiyeri öncesinde verdiği röportajda, realite şov programına katılmadan önce ailesinin onayını nasıl aldığını anlattı.

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        Rap şarkıcısı; "Tipik realite şovlarla ilgili olarak ailem bana 'Kesinlikle realite TV yok' dedi. Bu yeni program gündeme geldiğinde bunu tartıştık ve herkes aynı fikirdeydi. Hepimiz bunun benim için gerçekten harika bir fırsat olabileceği konusunda hemfikirdik ve mükemmeldi. Çok destek oldular" dedi.

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        Chet Hanks, Oscar ödüllü 68 yaşındaki Tom Hanks ile 67 yaşındaki şarkıcı Rita Wilson'ın büyük oğlu. Çiftin aynı zamanda 27 yaşında Truman Hanks adında bir oğlu daha bulunuyor.

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        Tom Hanks'in ölen eski eşi Samantha Lewes ile birlikteliğinden Colin Hanks ve Elizabeth Hanks adında iki çocuğu daha var.

        #Tom Hanks
        #chet hanks
        #Rita Wilson
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