Tom Hanks, Jeff Bezos'un uzay yolculuğu teklifini reddetmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan
ABONE OL

Tom Hanks, Jeff Bezos'un uzay yolculuğu teklifini reddetmiş

Oyuncu Tom Hanks, ABD'li iş insanı Jeff Bezos tarafından Blue Origin'in uzay yolculuğuna davet edildiğini ancak 28 milyon dolar ödemek istemediği için daveti reddettiğini açıkladı

Tom Hanks, Jeff Bezos'un uzay yolculuğu teklifini reddetmiş

Amerikan ABC kanalında Jimmy Kimmel'ın programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın sorusu üzerine Blue Origin'in sahibi olan Bezos'un, kendisini uzay yolculuğuna davet ettiğini doğrulayarak, "Ancak ücretini ödemem gerekiyordu." diye ekledi.

Uçuşun 28 milyon dolara mal olduğunu belirten Hanks, "Maddi durumum iyi ama 28 milyon dolar ödemem." dedi.

Öte yandan Insider, Tom Hanks'in, Richard Branson'ın kurduğu Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna katılacağını yazdı.

"Star Trek" (Uzay Yolu) serisiyle tanınan oyuncu William Shatner, geçen ay Blue Origin tarafından gerçekleştirilen uzay gezintisine katılarak uzaya çıkan en yaşlı insan olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kendall Jenner'a sevgilisi Devin Booker'dan: Dünyanın en güzel kadını! - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Dünyanın en güzel kadını!"
Gigi Hadid'den ayrılan Zayn Malik ile ilgili çarpıcı iddia: Saldırgan ve paranoyak oldu! - Magazin haberleri
DÜNYADAN Çarpıcı iddia: Saldırgan ve paranoyak oldu!
Lady Gaga: 'House Of Gucci' (Gucci'nin Evi) filmi için 18 ay rolden çıkmadım! - Magazin haberleri
DÜNYADAN "18 ay rolden çıkmadım!"
Khloe Kardashian ikinci kez koronavirüse yakalandı! - Magazin haberleri
DÜNYADAN İkinci kez koronavirüse yakalandı!
Kristen Stewart iki yıldır aşk yaşadığı Dylan Meyer nişanlandı - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Evleniyoruz!"
Salma Hayek unutmak istediği günleri anlattı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Unutmak istediği günleri anlattı
Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı - Magazin haberleri
DÜNYADAN 6 yıllık aşk bitti!
Quentin Tarantino, 'Pulp Fiction' filminin görülmemiş sahnelerini NFT olarak satacak - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'Pulp Fiction'ın görülmemiş sahnelerini satıyor!
Hilaria Baldwin: Eşim Alec Baldwin lanetlendi! - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Eşim lanetlendi!"
Tom Brady: Gisele Bündchen ile evliliğimiz çok zor bir sorunla karşı karşıya! - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'Evliliğimiz çok zor bir sorunla karşı karşıya!'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.