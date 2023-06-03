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Tom Hanks: Nefret ettiğim filmlerde oynadım

Tom Hanks, samimi bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, "Nefret ettiğim bazı filmlerde oynadım. Siz de benim filmlerimden bazılarını izlediniz ve onlardan nefret ettiniz" dedi

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  • Tom Hanks: Nefret ettiğim filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    Tom Hanks, bir röportaj verdi. 66 yaşındaki oyuncu, söyleşi sırasında beğenilmeyen filmlerinden bahsetti.

    Son olarak Wes Anderson'ın komedisi 'Asteroit Şehir'de rol alan Hanks, David Remnick'le sohbet ederken film yapmanın inceliklerini açıkladı.
  • Tom Hanks: Nefret ettiğim filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    "EN KÖTÜ FİLMLERDEN BİRİ" DEMİŞTİ

    Tom Hanks, söyleşi sırasında tek bir film adı vermekten kaçındı ancak daha önce 2021'de verdiği bir başka röportajda Bruce Willis ve Melanie Griffith'in de rol aldığı 1990 yapımı Brian DePalma filmi 'Şenlik Ateşi' hakkında konuşmuş ve bunun en kötü filmlerinden biri olduğunu söylemişti.
  • Tom Hanks: Nefret ettiğim filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    "BUNU SÖYLEMENİN BİR YOLU YOK"

    David Remnick, bu filmi Steven Spielberg'in başyapıtı 'Er Ryan'ı Kurtarmak' ile  karşılaştırdı ve Hanks'e hangi filmlerinin harika ya da en azından gişede başarılı olacağı ve hangilerinin başarısızlıkla sonuçlanacağı konusunda fikri olup, olmadığını sordu.

    Tom Hanks, "Hayır. Bunu söylemenin bir yolu yok çünkü süreç çok yavaş ve çok spesifik" açıklamasını yaptı.
  • Tom Hanks: Nefret ettiğim filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, "Sadece inancınız ve umudunuz olabilir ve inanç ve umuttan daha büyük ne olabilir? Tüm süreci, ileride en iyi şekilde çalışacaklarını umduğunuz işbirlikçilere emanet etmek zorundasınız" dedi.
  • Tom Hanks: Nefret ettiğim filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    "NEFRET ETTİĞİM BAZI FİLMLERDE OYNADIM"

    David Remnick, Hanks'in ilk ve yeni çıkan romanında bir filmden nefret etme fikrini eleştirdiğine de dikkat çekti. Tom Hanks, pek çok kötü film yaptığını ancak tamamlanmadan önce bunların korkunç olup, olmayacağını bilmenin zor olduğunu ifade etti.

    Tom Hanks, "Tamam, şunu kabul edelim; hepimiz nefret ettiğimiz filmler izlemişizdir. Ben de nefret ettiğim bazı filmlerde oynadım. Siz de benim filmlerimden bazılarını izlediniz ve onlardan nefret ettiniz" dedi.

    Fotoğraflar: AP, AA

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