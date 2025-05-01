30 Nisan 1988'de nikâh masasına Tom Hanks ile Rita Wilson, evliliklerinin 37'nci yılını kutladı.

68 yaşında olan ünlü çift, evlilik yıl dönümleri için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tom Hanks, eşiyle teknelerinde yer aldığı fotoğrafı; "37 yıllık evliyim. Seni seviyorum, teşekkürler" mesajıyla yayımladı.

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Çifti ilk kez 1980 - 1983 yılları arasında yayımlanan 'Bosom Buddies'in dizisinin setinde tanışmıştı. Tom Hanks'in Peter Scolari ile birlikte rol aldığı komediye Rita Wilson'ın da dâhil olduğu sırada Hanks, ilk eşi Samantha Lewes ile evliydi.

Birkaç yıl sonra Rita Wilson, 1985 yapımı 'Volunteers'ta Tom Hanks'in aşkı rolüne seçildiğinde tekrar bir araya geldiler. Hanks, 1987'de ilk eşinden boşandı ve Rita Wilson ile ilişkiye başladı. Çift, 1988'de evlendi.

Tom Hanks, ilk evliliğinden 47 yaşında Colin Hanks ve 42 yaşında Elizabeth Hanks adlarında iki çocuk sahibi. Wilson ile evliliğinde de 34 yaşında Chester ve 29 yaşında Truman adlarında iki oğlu oldu.