"BU FİLM KİMSENİN UMURUNDA OLACAK MI?"

Tom Hanks, filmin yönetmeni Robert Zemeckis'e "Hey Bob, sana bir sorum var. Bu film kimsenin umurunda olacak mı?" diye sorduğunu ve "Bu adam aptal ayakkabıları, tuhaf takım elbisesi ve çocuk kitaplarıyla dolu çantasıyla bir şeyin üzerinde oturuyor. Burada kimseye bir anlam ifade edecek bir şey yapıyor muyuz?" sözleriyle karşılık verdiğini aktardı.