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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tom Hanks'ten yıllar sonra gelen 'Forrest Gump' itirafı

Tom Hanks, kendisine Oscar kazandıran 1994 yapımı 'Forrest Gump' filmindeki rolüyle ilgili bir itirafta bulundu

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  • Tom Hanks'ten yıllar sonra gelen 'Forrest Gump' itirafı - Magazin haberleri

    Yeni kitabı 'Başka Bir Büyük Sinema Başyapıtının Yapılışı'nı tanıtmak için New Yorker Live etkinliğinde konuşan Tom Hanks, kendisine Oscar getiren 'Forrest Gump'la ilgili konuştu. 
  • Tom Hanks'ten yıllar sonra gelen 'Forrest Gump' itirafı - Magazin haberleri

    Son olarak 'A Man Called Otto' adlı filmde rol alan Tom Hanks, 1994 yapımı 'Forrest Gump'taki rolünün başlangıçta izleyicilerin ilgisini çekmeyeceğini düşündüğünü itiraf etti.
  • Tom Hanks'ten yıllar sonra gelen 'Forrest Gump' itirafı - Magazin haberleri

    "BU FİLM KİMSENİN UMURUNDA OLACAK MI?"

    Tom Hanks, filmin yönetmeni Robert Zemeckis'e "Hey Bob, sana bir sorum var. Bu film kimsenin umurunda olacak mı?" diye sorduğunu ve "Bu adam aptal ayakkabıları, tuhaf takım elbisesi ve çocuk kitaplarıyla dolu çantasıyla bir şeyin üzerinde oturuyor. Burada kimseye bir anlam ifade edecek bir şey yapıyor muyuz?" sözleriyle karşılık verdiğini aktardı.
  • Tom Hanks'ten yıllar sonra gelen 'Forrest Gump' itirafı - Magazin haberleri

    MAYIN TARLASINA BENZETTİ

    Tom Hanks, yönetmeni Robert Zemeckis'in durumu bir mayın tarlasına benzettiğini ifade etti. Hanks, Zemeckis'in "Kendi yıkımımızın tohumlarını ekiyor olabiliriz" dediğini söyledi.
  • Tom Hanks'ten yıllar sonra gelen 'Forrest Gump' itirafı - Magazin haberleri

    Tom Hanks, Robert Zemeckis'in kendisine çekecekleri filme "inanmayı" ve gerisini sonra düşünmeyi öğrettiğini de sözlerine ekledi.
  • Tom Hanks'ten yıllar sonra gelen 'Forrest Gump' itirafı - Magazin haberleri

    6 DALDA OSCAR ALDI

    Öte yandan 'Forrest Gump' filmi, dünya çapında 678 milyon doları aşan gişe yapmış ve "En İyi Film" de dahil olmak üzere altı Akademi Ödülü kazanmıştı.

    Fotoğraflar: AA, AP, Mega

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