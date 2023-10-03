Tom Hanks uyardı: Yapay zeka ile yapıldı

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"YAPAY ZEKA SAYESİNDE FİLMLERİM YAPILMAYA DEVAM EDECEK"



Öte yandan Tom Hanks, daha önce yaptığı açıklamalarda öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerde yer alabileceğini söylemişti. 'The Adam Buxton' adlı podcast'e katılan Hanks, "Herkes deep fake teknolojisi veya yapay zeka sayesinde kendini herhangi bir yaşta yeniden yaratabilir. Yarın bana bir otobüs çarpabilir ama oyunculuğum ve performanslarım devam eder" dedi.