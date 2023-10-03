Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Hanks uyardı: Yapay zeka ile yapıldı - Magazin haberleri

        Tom Hanks uyardı: Yapay zeka ile yapıldı

        Tom Hanks, yapay zeka kullanılarak yapılan bir reklam hakkında takipçilerini uyardı. Hanks, "Benim bununla hiçbir ilgim yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oscar ödüllü Tom Hanks, sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

        2

        67 yaşındaki Tom Hanks, diş sağlığı hakkında yapılan bir reklamda kendi görüntüsünün kullanıldığını belirtti. Hanks, görüntüsünün yapay zekayla yapıldığını ve izninin alınmadığını söyledi.

        3

        Tom Hanks, "Dikkat! Benim yapay zeka versiyonumu içeren bir diş sigortası planının tanıtımını yapan video var. Benim bununla hiçbir ilgim yok" açıklamasında bulundu.

        4

        "YAPAY ZEKA SAYESİNDE FİLMLERİM YAPILMAYA DEVAM EDECEK"

        Öte yandan Tom Hanks, daha önce yaptığı açıklamalarda öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerde yer alabileceğini söylemişti. 'The Adam Buxton' adlı podcast'e katılan Hanks, "Herkes deep fake teknolojisi veya yapay zeka sayesinde kendini herhangi bir yaşta yeniden yaratabilir. Yarın bana bir otobüs çarpabilir ama oyunculuğum ve performanslarım devam eder" dedi.

        5

        Tom Hanks "Ekrandaki kişinin gerçekte ben olup olmadığını söylemek de mümkün olmayacak. Çünkü oldukça gerçekçi görünecekler" ifadelerine yer verdi.

        #Tom Hanks
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!