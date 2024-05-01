Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Hanks ve Rita Wilson 36'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladı - magazin haberleri

        Tom Hanks ve Rita Wilson 36'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Ünlü oyuncu Tom Hanks ile şarkıcı Rita Wilson, evliliklerinin 36'ncı yılını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Nisan 1988'de nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Tom Hanks ile şarkıcı Rita Wilson, evliliklerinin 36'ncı yılını kutladı. Her ikisi de 67 yaşında olan ünlü çift, evlilik yıl dönümleri için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        2

        "EN İYİSİNE DAHA SIRA GELMEDİ"

        Rita Wilson, eşiyle fotoğraflarının altına Robert Browning'in, “Benimle birlikte yaşlan; en iyisine daha sıra gelmedi" sözlerini yazdı. Hanks de eşiyle fotoğraflarını paylaşarak, "36 yıl! O zamandan beri aşktan başka bir şey yok" ifadesini kullandı.

        3

        Aralarında Cindy Crawford, Michelle Pfeiffer gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü isim de Wilson-Hanks çiftinin evlilik yıl dönümünü kutladı.

        4

        Çift ilk kez 'Bosom Buddies'in setinde tanışmıştı. Tom Hanks'in Peter Scolari ile birlikte rol aldığı komediye Rita Wilson'ın da dâhil olduğu sırada Hanks, ilk eşiyle evliydi.

        5

        Birkaç yıl sonra Rita Wilson, 1985 yapımı 'Volunteers'ta Tom Hanks'in aşkı rolüne seçildiğinde tekrar bir araya geldiler. Hanks 1987'de ilk eşinden boşandı ve Rita Wilson ile ilişkiye başladı. Çift, 1988'de evlendi.

        6

        Tom Hanks, ilk evliliğinden 46 yaşında Colin ve 41 yaşında Elizabeth adlarında iki çocuk sahibi. Wilson ile evliliğinde de 33 yaşında Chester ve 28 yaşında Truman adlarında iki oğlu oldu.

        #Tom Hanks
        #Rita Wilson
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Havadan Taksim Meydanı
        Havadan Taksim Meydanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?