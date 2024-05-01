Tom Hanks ve Rita Wilson 36'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladı
Ünlü oyuncu Tom Hanks ile şarkıcı Rita Wilson, evliliklerinin 36'ncı yılını kutladı
30 Nisan 1988'de nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Tom Hanks ile şarkıcı Rita Wilson, evliliklerinin 36'ncı yılını kutladı. Her ikisi de 67 yaşında olan ünlü çift, evlilik yıl dönümleri için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"EN İYİSİNE DAHA SIRA GELMEDİ"
Rita Wilson, eşiyle fotoğraflarının altına Robert Browning'in, “Benimle birlikte yaşlan; en iyisine daha sıra gelmedi" sözlerini yazdı. Hanks de eşiyle fotoğraflarını paylaşarak, "36 yıl! O zamandan beri aşktan başka bir şey yok" ifadesini kullandı.
Aralarında Cindy Crawford, Michelle Pfeiffer gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü isim de Wilson-Hanks çiftinin evlilik yıl dönümünü kutladı.
Çift ilk kez 'Bosom Buddies'in setinde tanışmıştı. Tom Hanks'in Peter Scolari ile birlikte rol aldığı komediye Rita Wilson'ın da dâhil olduğu sırada Hanks, ilk eşiyle evliydi.
Birkaç yıl sonra Rita Wilson, 1985 yapımı 'Volunteers'ta Tom Hanks'in aşkı rolüne seçildiğinde tekrar bir araya geldiler. Hanks 1987'de ilk eşinden boşandı ve Rita Wilson ile ilişkiye başladı. Çift, 1988'de evlendi.
Tom Hanks, ilk evliliğinden 46 yaşında Colin ve 41 yaşında Elizabeth adlarında iki çocuk sahibi. Wilson ile evliliğinde de 33 yaşında Chester ve 28 yaşında Truman adlarında iki oğlu oldu.