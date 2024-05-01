Tom Hanks ve Rita Wilson 36'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladı

"EN İYİSİNE DAHA SIRA GELMEDİ"

Rita Wilson, eşiyle fotoğraflarının altına Robert Browning'in, “Benimle birlikte yaşlan; en iyisine daha sıra gelmedi" sözlerini yazdı. Hanks de eşiyle fotoğraflarını paylaşarak, "36 yıl! O zamandan beri aşktan başka bir şey yok" ifadesini kullandı.