İngiliz şarkıcının paylaşımı olay oldu

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Son dönemde viral olan şarkıyla ilgili hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, 'Another Love' yazılı bir çöp konteynerini yayınladı. Odell'in hayranlarının dikkatini çeken detay ise; çöp konteynerinin Ümraniye'de olması.

Tom Odell'in Türkiye'deki bir çöp konteynerini paylaştığını fark eden Türk takipçileri, gönderiye beğeni ve yorum yağdırdı.