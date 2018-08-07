Tom Tomsk - Baltika Kaliningrad maçı heyecanı

Tom Tomsk ve Baltika Kaliningrad, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Tom Tomsk 12 puanla 1. sırada, Baltika Kaliningrad 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Tom Tomsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Baltika Kaliningrad son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 455. İddaa'da Tom Tomsk kazanır 2.80, berabere biter 2.70, Baltika Kaliningrad kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tom Tomsk son hafta oynanan Kuban Krasnodar maçında 3-3 berabere kaldı.

Baltika Kaliningrad ise Tyumen maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tom Tomsk, 5 gol attı ve 0 gol yedi.

Baltika Kaliningrad ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Baltika Kaliningrad, 2 gol atarken 7 gol yedi.

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