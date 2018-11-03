Tom Tomsk - Khimki sahaya çıkıyor

Rusya FNL maçında Tom Tomsk ile Khimki, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 11:00. Tom Tomsk 39 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Khimki 24 puanda ve 13. sırada. Tom Tomsk son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Khimki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Tom Tomsk galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.80, Khimki galibiyet oranı 3.45.

Tom Tomsk önceki hafta Khimki mücadelesinde 3-1 yenildi.

Khimki ise Tom Tomsk karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tom Tomsk, 21 gol attı ve 5 gol yedi.

Khimki, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Khimki 12 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ