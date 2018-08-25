Tondela - Rio Ave maçı heyecanı

Tondela ve Rio Ave, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. Tondela 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Rio Ave 3 puanda ve 9. sırada. Tondela, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Rio Ave son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 686 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tondela kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Rio Ave sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Tondela son hafta oynanan Vitoria Setubal maçında 1-0 yenildi.

Rio Ave ise Braga maçında 1-0 kazandı.

Tondela, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tondela, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Rio Ave, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Rio Ave, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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