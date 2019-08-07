Toni Morrison - Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Afrika kökenli Amerikalı yazar öldü

Morrison "Hepimiz ölüyoruz, hayatın anlamı bu olabilir. Fakat dil kullanıyoruz. Hayatlarımızın değerini belirleyen de bu olabilir" demişti.

1993 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ABD'li yazar Toni Morrison 88 yaşında hayata veda etti. Morrison bu ödülü kazanan ilk Afrika kökenli Amerikalı yazardı.

Ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Toni Morrison ile ilgili olarak, "Kısa bir rahatsızlık dönemi ardından öldüğünü duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmaktan büyük zevk alan, çocukları, torunları yeğenlerine çok düşkün bir insandı" denildi.

Açıklamada Morrison'un dün gece, ailesi ve dostlarının arasında huzur içinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Toni Morrison'ın 11 romanı bulunuyor.

Morrison'ın ilk romanı En Mavi Göz'ü (The Bluest Eye) 1970'de yayımlanmıştı.

Amerikalı yazar ilk romanının yayımlanmasından 23 yıl sonra Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık bulunmuştu.

Morrison'ın Türkçeye de çevrilen romanlarından, Afrika kökenli bir köle kadının öyküsünü anlattığı Sevilen (Beloved) adlı romanı 1988'de beyaz perdeye uyarlanmış ve başrolde Oprah Winfrey oynamıştı.

Morrison bir kez "Hepimiz ölüyoruz, hayatın anlamı bu olabilir. Fakat dil kullanıyoruz. Hayatlarımızın değerini belirleyen de bu olabilir" demişti.

Obama, Başkanlık Özgürlük Madalyası vermişti

Yazarın Türkçe yayımlanan eserleri arasında "En Mavi Göz" ve "Sevilen"in yanısıra, "Sula", "Ötekilerin Kökeni", "Merhamet", "Tanrı Çocuğu Korusun" ve "Süleyman'ın Şarkısı" da bulunuyor.

Toni Morrison eserlerinde Amerika'da siyah olma, özellikle de siyah bir kadın olma deneyiminin farklı boyutlarını yansıtıyordu.

Morrison, 1988 yılında Sevilen adlı romanıyla kurgu eser dalında Pulitzer Ödülü'ne layık görülmüş, 2012 yılında ise Başkan Barack Obama tarafından kendisine Başkanlık Özgürlük Madalyası verilmişti.