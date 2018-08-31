Top Oss - Cambuur Leeuwarden sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie maçında Top Oss ile Cambuur Leeuwarden, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Top Oss 6 puanla 2. sırada, Cambuur Leeuwarden 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Top Oss, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cambuur Leeuwarden, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 251 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Top Oss kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Cambuur Leeuwarden sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Top Oss son hafta oynanan EVV Eindhoven maçında 1-1 berabere kaldı.

Cambuur Leeuwarden ise Telstar Ijmuiden maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Top Oss, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Cambuur Leeuwarden, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cambuur Leeuwarden 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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