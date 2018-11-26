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Tophane Çeşmesi'nin teknesi evsizlere yatak oldu!

İstanbul Beyoğlu'daki Tophane Parkı'nda bulunan tarihi Tophane Çeşmesi'nin yalak da denilen taş tekneleri soğuktan korunmak isteyen evsizlerin yatağı oldu. Geçen yıl 27 Ocak'ta bir evsiz aynı teknede donarak ölmüştü

26.11.2018 - 08:48 | Güncelleme: DHA

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle parklar, tarihi yapıtlar ve terk edilmiş mahzenler dışarıda kalan evsizlerin uğrak yeri oluyor. Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Kılıç Ali Paşa Camii'nin hemen yanında bulunan tarihi Tophane Çeşmesi de sokakta kalanların tercih ettikleri yerler arasında. Çeşmenin çevresindeki taş teknelerin içinde yatan evsizler, üzerine serdikleri battaniye, halı ve naylonlarla soğuktan korunmaya çalışıyor.

"ÖLMEDEN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI"

DHA'da yer alan habere göre işe gitmek için parktan geçen Ramazan Çakmak, sokakta yatan evsizler için belediyenin önlem alması gerektiğini belirterek, "Havalar soğuk aslında evi olanlar için bir nebze ısınma, barınma problemi ortadan kalkıyor ama evi olmayanlar ya da gidecek bir yeri olmayanlar için bir sorun bu. Bu soğukta dışarıda yatan insanlar var. Geçen sene burada donarak ölen bir insan olmuştu. O yüzden yine aynı olay olmaması için belediyenin önlemlerini alması gerekiyor. Sürekli dışarıda yatanlarla karşılaşıyorum. Bunların önemlerinin alınması lazım. Öldükten sonra insanlar bunlara üzülüyor ama ölmeden önce de önlem alınabilir diye düşünüyorum" dedi

BU İNSANLARA YARDIM EDİLMELİ

Her gün sokakta yatan insanlarla karşılaştığını söyleyen Nihat Keskin ise "Bu insanlara yardım edilmesi gerekiyor. Lütfen anlayış gösterin. Her gün buradalar bu insanlara yardım edin" dedi. Parktan geçen başka bir vatandaş ise "Muhtemel ki dışarıda yatıyorlar. Üzülüyorum ama biraz da tercih meselesi" diye konuştu.

27 Ocak 2017'de, Tophane Çeşmesi'nde bir evsiz aynı teknede donarak hayatını kaybetmişti.

TOPHANE ÇEŞMESİ'NİN TARİHİ

Tophane Çeşmesi İstanbul'un Tophane Meydanı'nda yer alan Sultan I. Mahmut tarafından 1732 yılında yaptırılmış, bir meydan çeşmesi. İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olan Tophane Çeşmesi şehirdeki en yüksek duvarlı çeşme. Tarih kitabesi şair Nafihi'ye ait.1. Mahmud Han Çeşmesi adıyla da biliniyor.

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