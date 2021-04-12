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HaberlerSağlıkBilim Kurulu toplanıyor! SON DAKİKA: Yeni yasaklar gelecek mi?
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Gözler Bilim Kurulu'nda! Yeni tedbirler masada

1 Mart'ta başlayan normalleşme adımları sonrası artan koronavirüs vakalarıyla birlikte, yeni tedbirler tekrar gündeme geldi. Bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısı ve yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda yeni tedbirler belirlenecek.

Bilim Kurulu toplanıyor! SON DAKİKA: Yeni yasaklar gelecek mi?
Gözler Bilim Kurulu'nda! Yeni tedbirler masada
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HABERTURK.COM

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda artan koronavirüs vakalarının ardından Ramazan ayında uygulanması planlanan yeni tedbirlerin ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Bakan Koca açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanırken, yarın da Kabine Toplantısı'nda yeni koronavirüs tedbirleri görüşülecek. 1 Mart'ta başlayan normalleşme adımları sonrası, Türkiye genelinde koronavirüs vakaları arttı. 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı 10 Nisan'da 52 bin 676'ya ulaştı. Gözler ise bu hafta yapılacak iki önemli toplantıda olacak. İlk olarak Bilim Kurulu toplanırken, ardından da Kabine Toplantısı'nda Ramazan ayında uygulanacak önlemler değerlendirilecek.

BAKAN KOCA'DAN İŞARET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul'da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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