40 günde patladı! Yeni koronavirüs tedbirleri masaya yatırılacak 0:00 / 0:00

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Ramazan'ın başlamasına kısa bir süre kala, artan koronavirüs vakaları endişeye yol açtı. Bu hafta yapılacak Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında Ramazan'da yeni tedbirlerin alınacağı iddialarını da ortaya attı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Mart'ta başlayan yeniden normalleşme sürecinde günlük vaka 9 bin 891 iken, 10 Nisan itibariyle 52 bin 676'ya ulaştı. 1 Mart'ta 69 kişi yaşamını yitirirken, son açıklanan tabloda 248 kişi de yaşamını yitirdi. 40 günlük süre içerisinde toplam vaka sayısı 1 milyon 86 bin 854 olurken, 5 bin 64 kişi de yaşamını yitirdi.

YENİ TEDBİRLER MASADA

Artan koronavirüs vakalarının ardından Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yeni tedbirlerin de uygulanmaya başlanması bekleniyor. Bu kapsamda gözler bu hafta yapılacak iki önemli toplantıda olacak. İlki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ve ardından yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı olacak.

Artan vaka sayılarına işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan'da hep beraber biraz fedakarlık yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre, Ramazan'da alınacak tedbirleri şöyle açıklamıştı:

"Bu mübarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır."

BAKAN KOCA'DAN İŞARET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul'da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşları aşı olmaya teşvik eden Bakan Koca, "Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" demişti.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'nin Çin'den aldığı Sinovac ve Almanya'dan aldığı Pfizer/BioNtech aşıları vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda toplam 18 milyon 491 bin 718 aşı yapılırken bunların 10 milyon 905 bin 17'sini 1'inci doz, 7 milyon 586 bin 701'ini de ikinci doz aşılama oluşturdu.