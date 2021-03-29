Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı için kısıtlamaları açıkladı 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edeceğini belirten Erdoğan, lokanta ve kafe gibi işletmelerin de tüm illerde yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayı kısıtlamalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

RAMAZANDA LOKANTA VE KAFELER SADECE PAKET SERVİS

"Bu mübarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak.

Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız.

Nisan ve mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır."

Ramazan ayı bu sene 13 Nisan'da başlayacak. Yani ilk oruç bu gün tutulacak. 12 Mayıs'ta ise sona erecek. 13-14-15 Mayıs ise Ramazan Bayramı.