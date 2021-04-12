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HaberlerGündemKABİNE TOPLANTISI! Son dakika: Koronavirüs vakaları artıyor! Hangi önlemler alınacak?
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Koronavirüs vakaları artıyor! Hangi önlemler alınacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılması planlanan kabine toplantısında son günlerde günlük 50,000'in altına inmeyen ve yeni bir pik yaptığı belirtilen covid vakalarının düşürülmesine yönelik alınacak yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI! Son dakika: Koronavirüs vakaları artıyor! Hangi önlemler alınacak?
Koronavirüs vakaları artıyor! Hangi önlemler alınacak?
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Reuters

Yetkililer, 1 Mart'ta yeniden uygulamaya giren normalleşme sonrası vakaların hızlı şekilde arttığını ve son günlerde 50,000'in üzerinde kaldığını, can kayıplarının da arttığını belirterek, yeni tedbirlerin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar.

Türkiye bazı günlerde Avrupa'da en çok vaka olan ülke sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Birincide olduğu gibi ikinci normalleşmeyi de iyi değerlendiremedik ve salgın artık 50,000 rakamının üstüne yerleşti. Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor" dedi.

Şu anda vaka sayılarında yeni bir pik yaşandığını ve yarın başlayacak olan Ramazanla birlikte artık yeni adımlar atılacağını belirterek, "Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıdaki önerileri kritik önemde. O kapsamda yarınki kabinede değerlendirme yapılacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Hali hazırda iki seçenek üzerinde duruluyor, ya tam kapanma ya da sokak kısıtlamasının daha genişletilerek uygulanması. Tam kapanmanın ekonomi ile ilgili tarafları var. Covid ortamında bunu uygulamak çok kolay değil ama yine de tam olarak bu seçeneği saf dışı bırakmak kolay değil. Aşılama yapılıyor ama şu aşamada tedbirler yeterli olmuyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla bugün akşam saatlerinde Bilim Kurulu toplantısı yapılacak.

Tedbirler kapsamında mevcut uygulamaların genişletilmesi yönünde de bazı planlar olduğunu kaydeden aynı yetkili, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkışının kısıtlanması, şehirler arası yolculukların kısıtlanması ki vakaların taşınmasında önemli rol oynuyor, restoranların sadece sipariş alması, iftarlar gibi toplu yemeklerin yasaklanması, spor ve masaj salonlarının kapatılması gibi adımlar atılabilir"

Türkiye'de yeni tespit edilen koronavirüs vaka sayısı Pazar günü 50,678 ile art arda beşinci günde de 50,000 eşiğinin üzerinde kaldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11 Nisan Pazar günü 237 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın sırasında görülen en yüksek günlük can kaybı 276 kişi ile Çarşamba günü kaydedildi.

Dört gün 300,000 seviyesini aşan günlük test sayısı dün yaklaşık 294,000 olurken yeni vakaların artış hızı hakkındaki göstergelerden test başına tespit edilen pozitif vaka sayısı Reuters hesaplamalarına göre geçen hafta %18.4'e kadar rekor kırdıktan sonra Pazar günü sonunda %17.2'ye sınırlı geriledi ancak zirveye yakın seyretti.

TURİZM VE SAĞLIK SİSTEMİ

Yetkili, turizm sezonu tam başlamadan vaka sayılarının indirilmesinin planlandığını kaydederek, "Çünkü 50,000'in üzerindeki günlük vaka sayıları turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir. Ekonomi için de turizmin canlı olması son derece elzem. Türkiye'nin turist gönderen ülkelerin kısıtlamalarının dışında kalması gerekiyor" dedi.

Yetkili, son dönemde artan vaka sayılarıyla birlikte hastanelerin yükünün her geçen gün arttığına vurgu yaparak, sağlık sisteminin de zorlanmaması için mutlaka vakaların aşağı gelmesi gerektiğini vurguladı.

Ramazan bayramı boyunca da bazı kısıtlamaların olacağını vurgulayan aynı yetkili, "Daha önce de uygulandı. Vaka sayısının düşmesi için önemli bir adım bu" dedi.

BİLİM KURULU'NUN BAKIŞI

Yetkililer, Bilim Kurulu'nun bazı üyelerinin Ramazan ayı boyunca tam kapanma istediğini vurgulayarak, bu mümkün olmayacaksa şehirlere giriş çıkışların kısıtlanmasının, özellikle İstanbul gibi illerde evden çalışmayanlar için çalışma saatlerinin vardiyalı olmasını önerdiğini kaydetti.

Bir yetkili, toplu taşımaların azaltılmasının önemli olduğunu belirterek, "En büyük tehlike İstanbul olarak görülüyor. Üyeler en azından vaka artışlarının çok olduğu illere giriş çıkışların kısıtlanmasını talep ediyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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