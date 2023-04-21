Ramazan Bayramı ile beraber birçok konu da araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında "Toplu taşıma bugün ücretsiz mi, bedava mı?" konusu da yer alıyor. Sevdiklerini ya da akrabalarını ziyaret edecek olanlar, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve vapurların ücretsiz olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olmasını içeren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte 2023 Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın durumu ile ilgili detaylar