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Toplu taşıma Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı, 21 Nisan 2023 Cuma günü itibarı ile başladı. Bayram demek, aynı zamanda sevdiklerini de ziyaret etmek demek. Bu bağlamda, sevdiklerini, akrabalarını ziyaret edecek olanlar Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde alınan karar gereğince, İETT, otobüs, metrobüs, vapur, metro ve Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı netlik kazanmıştı. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da bayramda bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar

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  • İETT toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda Ankara, İzmir, İstanbul İETT otobüs, metrobüs, vapur, Marmaray ve metro bedava mı?

    Ramazan Bayramı ile beraber birçok konu da araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında "Toplu taşıma bugün ücretsiz mi, bedava mı?" konusu da yer alıyor. Sevdiklerini ya da akrabalarını ziyaret edecek olanlar, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve vapurların ücretsiz olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olmasını içeren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte 2023 Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın durumu ile ilgili detaylar
  • İETT toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda Ankara, İzmir, İstanbul İETT otobüs, metrobüs, vapur, Marmaray ve metro bedava mı?

    RAMAZAN BAYRAMI’NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oldu.
  • İETT toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda Ankara, İzmir, İstanbul İETT otobüs, metrobüs, vapur, Marmaray ve metro bedava mı?

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA (OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS) BEDAVA MI?

    Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.

     
  • İETT toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda Ankara, İzmir, İstanbul İETT otobüs, metrobüs, vapur, Marmaray ve metro bedava mı?

    RAMAZAN BAYRAMI’NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

    21-23 Nisan Ramazan Bayramı günlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe günü saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.
  • İETT toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda Ankara, İzmir, İstanbul İETT otobüs, metrobüs, vapur, Marmaray ve metro bedava mı?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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