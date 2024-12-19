Toplu ulaşımdaki ilk RES'te yeni gelişme

Kayseri, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatının parçaları Kayseri'ye ulaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin enerji geleceği için önemli bir adım olan bu projede, dev türbin parçaları kente getirilirken, montaj işlemleri de hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Proje çerçevesinde 'Nasel' adı verilen jeneratör kutusu kente ulaştı. Nasel, rüzgâr türbinlerinin elektrik üretiminde en önemli parçalarından biri olarak, jeneratör, şaft ve kontrol ekipmanlarını barındırıyor. Hafta sonu itibarıyla kurulan ilk türbinin montajını tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

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Proje tamamlandığında türbinlerin en büyük parçasının 81.5 metre uzunluğunda ve 155 ton ağırlığında olacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bu parçaların montajı sonucu, türbinler toplamda 194.5 metreye kadar yükselerek, 65 katlı bir binaya eşdeğer bir yükseklik kazanacak” diye konuştu.

Projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin genelge doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yalnızca enerji üretimini değil, çevre dostu ulaşım sistemlerinin de Kayseri'ye kazandırılmasını sağlayacağız. Kayseri'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu projemizde, rüzgâr enerjisinin toplu ulaşımda kullanılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.